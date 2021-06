Stiri pe aceeasi tema

- Atacul sangeros a avut loc duminica, in casa fostei sotii a criminalului, din comuna Gradistea, judetul Ilfov. Criminalul, in varsta de 56 de ani, inarmat cu un cutit, si care avea un ordin de protectie emis pe numele sau din partea fostei sotii, a intrat cu forta in casa femeii si a injunghiat-o. Dupa…

- Din primele date s-a stabilit ca pe numele barbatului nu era emis ordin de protecție. Se continua cercetarile, pentru stabilirea circumstanțelor producerii tragicului eveniment. In jurul orelor 17:23 Inspectoratul de Poliție a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca in satul Gradiștea,…

