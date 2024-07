Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au reținut doi suspecți, complici in omorul de la o terasa din sectorul Rișcani al capitalei. Informația a fost confirmata, pentru UNIMEDIA, de șefa secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco.

- Poliția are mai mulți suspecți in cazul omorului din sectorul Rașcani al capitalei, dar se știe cu certitudine ca este vorba despre o persoana venita de peste hotare, afirma șeful IGP, Viorel Cernauțeanu. „Un numar foarte mare de colegi sunt in proces de lucru. Avem un cerc de suspecți. Nu pot sa dau…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, roaga poliția sa intensifice controalele și sa asigure securitatea oamenilor, dupa cazul de astazi din sectorul Rișcani al capitalei, unde un strain a fost impușcat mortal de un asasin pe o trotineta. „Spre regret, conducerea celor care trebuie sa asigure siguranța cetațenilor,…

- Medicamentul Ozempic injectabil, pe care il primeau gratuit pacienții cu diabet zaharat tip 2, nu se va mai importa deloc in Romania și nu se va gasi in nicio farmacie dupa data de 31 iulie, anunța Agenția Naționala a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Bolnavii de diabet vor primi, in schimb…

- Ofițerul Serviciului de Protecție și Paza de Stat, decesul caruia a fost anunțat in dimineața zilei de astazi de reprezentanții instituției, și-a pus capat zilelor. Barbatul avea 32 de ani. Informația a fost comunicata pentru UNIMEDIA de șefa Secției Comunicare și Protocol din cadrul Inspectoratului…

- Alerta cu bomba la trei instituții de invațamant din capitala. Potrivit șefei secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, toate subdiviziunile specializate au intervenit imediat, pentru asigurarea securitații elevilor și pedagogilor, dar și verificarea locațiilor.

- Polițiștii din capitala sunt in alerta, dupa ce minor reținut și dus la Inspectoratul de Poliție Botanica a fugit, ieri, din incinta instituției. Informația a fost confirmata, pentru UNIMEDIA, de șefa secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco.

- Cautarile Anei-Maria, tinara gasita decedata acum doua zile intr-o fișie forestiera din satul Chițcani, au inceput inițial in raionul Orhei, ulterior, dupa un șir de masuri de investigații, precum analiza tuturor inregistrarilor camerelor video, oamenii legii s-au indreptat spre raionul Telenești. Șeful…