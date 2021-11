Crima din Roman, detalii terifiante. Anchetatorii, despre ucigaș Crima șocanta in Roman, județul Neamț, sambata dimineața. Un barbat și-a injunghiat soția și fiicele gemene in varsta de trei luni. Unul dintre bebeluși a murit la spital. Barbatul in varsta de 40 de ani a fost retinut dupa ce si-a injunghiat fiicele, dar nu poate fi audiat. „Barbatul a fost adus in vederea audierii, […] The post Crima din Roman, detalii terifiante. Anchetatorii, despre ucigaș first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

