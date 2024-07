Stiri pe aceeasi tema

- Crima urmata de sinucidere, intr-un apartament din Bucuresti. Intr-o criza de gelozie, cel mai probabil, un barbat și-a omorat cu salbaticie iubita, apoi și-a pus capat zilelor. Descoperirea socanta a fost facuta de nepotul femeii, ingrijorat ca nu-i mai raspunde la telefon. Vecinii spun ca individul…

- Dubla crima in Sectorul 4. Pe 19 iulie, polițiștii din București au fost sesizați de catre un barbat ca matușa sa, domiciliata la o adresa din Sectorul 4, nu mai raspunde la telefon. Oamenii legii au mers la fața locului și au gasit o femeie și un barbat morți. Ambele cadavreprezentau urme de violența.…

- Crima urmata de sinucidere la Seitin, acolo unde un barbat in varsta de 77 de ani si-a ucis soția – in varsta de 72 de... The post Crima urmata de sinucidere la Seitin. Un barbat de 77 de ani si-a ucis soția, apoi si-a pus capat zilelor appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- INCREDIBIL… Caz dramatic in comuna Tacuta, acolo unde doi soți de 59, respectiv, 62 de ani, au fost gasiți decedați, intr-o balta de sange. Macabra descoperire a fost facuta chiar de fiul celor doi, dascal la biserica din Protopopești. A fost data alarma și, in scurt timp, zona a fost impanzita de polițiști…

- Un barbat si o femeie, soti si sotie, au fost gasiti morti in casa, marți, 21 mai. Descoperirea a fost facuta chiar de fiul celor doi, dascal la biserica din sat, imediat dupa slujba Sfintilor Imparati Constantin si Elena

- La fața locului au fost chemate de urgența echipe de negociatori și de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. In cele din urma, barbatul a fost convins sa renunțe la gestul extrem. El a ajuns in custodia poliției și transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Martorii spun ca barbatul ar fi amenințat…

- Trupul bebelușului este cautat inca de ieri de catre polițiști. Cea care ar fi anunțat fapta oribila este chiar mama pruncului, care ar fi mers la poliție și ar fi povestit tot ce s-a intamplat. Nu se știe daca fatul era viu sau mort in momentul in care a fost infașurat intr-o punga și aruncat in Dambovița.…

- Un barbat de 51 de ani a fost gasit mort in apartament de politisti. Acestia au fost chemati de vecinii care nu il mai vazusera pe barbat de doua saptamani si care simtisera miros de cadavru venind din locuinta acestuia. O patrula a Politiei Locale din Baia Mare care se afla pe bulevardul Bucuresti a…