Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, candidat independent la prezidențiale, a postat un mesaj pe Facebook, in care ii amenința pe cei care il acuza de tot felul de lucruri ca se vor alege cu plangeri penale. In plus, unchiul Alexandrei, adolescenta pe care Gheorghe Dinca susține ca a ucis-o, susține ca toate aceste…

- Biroul Electoral Central joaca tare in scandalul semnaturilor pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Și anunța ca va depune plangere penala pe tema semnaturilor controversate din listele unora...

- O cascadoare care a fost dublura Millei Jovovich i-a dat in judecata pe producatorii filmului "Resident Evil: Capitolul final", denunțand mai multe erori in timpul filmarilor, care ar fi cauzat un accident in urma caruia și-a pierdut un braț, potrivit lefigaro.fr.Cascadoarea Olivia Jackson…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu crede ca unii procurori ar putea sa faca plângeri penale unui ministru "ca sa-l mulțumeasca" pe președintele Klaus Iohannis, având în vedere ca premierul Viorica Dancila a anunțat ca va acționa în instanța împotriva șefului…

- Peste 43.500 de candidati s-au inscris in vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august - septembrie) a examenului național de Bacalaureat 2019, incepand de miercuri, 21 august. Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, din totalul celor inscrisi, peste 28.700 de candidați…

- Calendar Bacalaureat 2019 Sesiunea august-septembrie 2019. Miercuri, 21 august, absolvenții de clasa a XII-a care au picat sau nu s-au prezentat la sesiunea din vara incep examenele. Prima proba este cea la Limba și literatura romana.

- Ziarul Unirea Bacalaureat 2019: Miercuri incepe a doua sesiune a examenului. Mai intai, se vor desfașura probele scrise Bacalaureat 2019: Miercuri incepe a doua sesiune a examenului. Mai intai, se vor desfașura probele scrise Calendarul pentru desfașurarea examenului de bacalaureat din 2019, pentru…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat, marti, ca sustine toate declaratiile liberalilor referitoare la falsificarea cifrelor bugetare si apreciaza ca, in loc sa se ocupe de guvernare, ”PSD se preocupa de plangeri penale”.”Reflexul comunistoid al PSD de a inchide gura celor care spun lucrurilor…