Crima din Brăila. Stenograme tulburătoare între principalul suspect și mama sa. Anchetatorii iau în calcul o ipoteză șocantă Trei elemente importante care pot elucida misterul crimei șocante din cabinetul stomatologic sunt inca necunoscute și dau mari batai de cap anchetatorilor. Arma crimei și telefonul femeii nu au fost nici acum gasite și nici caietul de programari. Potrivit anchetatorilor, in telefon s-ar putea afla mesaje de amenințare primite de doctorița iar in agenda pacienți care ar putea deveni martori in dosar.Mai mult, criminalul, al carui ADN a fost gasit sub unghiile victimei , a fost arestat preventiv, insa neaga acuzațiile, iar motivul crimei nu este cunoscut pentru ca acesta nu comunica cu anchetatorii.Individul,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a se muta in Romania, Marina Gavril, doctorița ucisa in propriul cabinet stomatologic, ar fi avut o relație amoroasa cu un temut interlop din Republica Moldova. Potrivit jurnaliștilor, cei doi s-ar fi desparțit dupa ce barbatul ar fi fost inchis pentru fapte extrem de grave. Crima de la Braila.…

- Anchetatorii iau in calcul toate ipotezele in cazul crimei din Braila. Ar putea fi vorba despre o talharie eșuata, mai spun aceștia. Individul s-ar fi speriat cand a ucis-o și ar fi fugit cu telefonul ei pentru ca femeia l-ar fi inregistrat cand a fost atacata, spun surse din ancheta. Procurorii nu…

- Principalul suspect in cazul uciderii doctoriței stomatolog din Braila, injunghiata in timp ce se afla in propriul cabinet, a fost reținut sambata seara. Barbatul, care și-a schimbat de mai multe ori numele, este din oraș și are antecedente penale. TVR Info a publicat informații din ancheta, dezvaluind…

- Procurorul a explicat cum a fost pusa la cale crima. Se pare ca individul a venit cu un taxi din Galați și și-a schimbat hainele inainte de a pune in aplicare planul diabolic. Ajuns la cabinet, suspectul a ciocanit la ușa, a bagat capul și a aruncat o privire dupa care s-a indepartat. A revenit la ora…

- Procurorul a explicat cum a fost pusa la cale crima. Se pare ca individul a venit cu un taxi din Galați și și-a schimbat hainele inainte de a pune in aplicare planul diabolic. Ajuns la cabinet, suspectul a ciocanit la ușa, a bagat capul și a aruncat o privire dupa care s-a indepartat. A revenit la ora…

- ???? ???????????????? ???????????????????? ????????????????????????̦???????? ????????????????????????????????̦???????? ???????????????????????? ????????????????????????, potrivit unor informații obținute in exclusivitate de DEBRAILA. ???????????????? vorba de ???????? ????????????̆????????????????????…

- Polițiștii din Republica Moldova au primit aceasta imagine și li s-a cerut sa faca toate demersurile necesare pentru identificarea și prinderea acestui barbat care, se presupune, ar fi cel care i-a luat viața doctoriței Marina Gavril (41 ani). Cazul Braila. Ancheta medicului stomatolog ucis in propriul…

- Polițiștii din Republica Moldova au primit aceasta imagine și li s-a cerut sa faca toate demersurile necesare pentru identificarea și prinderea acestui barbat care, se presupune, ar fi cel care i-a luat viața doctoriței Marina Gavril (41 ani). Cazul Braila. Ancheta medicului stomatolog ucis in propriul…