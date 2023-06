Crima din Berceni: Unde a dispărut fetiţa femeii ucise? EXCLUSIV Procurorul de caz se fereste sa faca declaratii, ceea ce ridica mari semne de intrebare in privinta identitatii victimei si a prezumptivului asasin. Dupa ce in urma cu o zi au descoperit intr-un apartament situat pe pe Aleea Gornești din sectorul 4 al Capitalei cadavrul in stare avansata de putrefacție al unei femei, polititii Sectiei 16 Politie au revenit astazi in „casa ororilor” pentru a preleva noi probe si a audia vecini. Acum, problema care se pune este unde se afla fetita femeii ucise si cine este si unde se afla prezumptivul asasin. Conform anchetatorilor, crima a fost descoperita ieri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

