- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat marti ca o intelegere cu Washingtonul este inca posibila daca SUA vor reveni in acordul privind programul nuclear al Iranului, informeaza dpa. "Daca SUA vor sa ajunga la o intelegere cu noi, este necesar doar sa revina in cadrul acordului nuclear... aceasta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri impotriva "oricarui amestec extern" in Liban, cu prilejul unei convorbiri telefonice cu presedintele iranian Hassan Rouhani, dupa explozia care a devastat Beirutul in urma cu opt zile si a provocat ample manifestatii antiguvernamentale, relateaza…

- Iranul va ramane in starea de urgenta din cauza noului coronavirus pana cel putin in ianuarie 2021, a declarat duminica presedintele acestei tari, Hassan Rouhani, citat de dpa. "Ne aflam in aceasta situatie de sase luni si trebuie sa ne pregatim pentru alte cel putin sase luni", a avertizat Rouhani,…

- Turcia a suspendat zborurile catre Iran si Agganistan, in cadrul masurilor de prevenire a extinderii epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica Ministerul turc al Transporturilor, transmite Reuters.Citește și: Scenariu: Reintrare in stare de urgența pe 1-3 august (studiu) Presedintele…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani anunta interzicerea nuntilor si a priveghiurilor, dupa cresterea numarului de cazuri de contaminare cu coronavirus, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Imediat dupa discursul lui Rouhani, politia din Teheran a anuntat interzicerea nuntilor si a priveghiurilor pana…