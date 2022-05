Stiri pe aceeasi tema

- ​Regulamentele liceelor din Iași: despre tocuri, fuste, șosete și apararea Ortodoxiei ● Danescu, ARB: Schimbarea ROBOR cu IRCC nu se potrivește tuturor și este ireversibila ● Firul tragediei din Bacau ● Cum ajung someri tinerii rusi ● Haos: polițiștii locali patruleaza pe jos , iar șefii au 5 șoferi…

- Un tanar din Iași a ajuns intr-o situație nemaiintalnita dupa ce a ramas fara mașina, deoarece mecanicul s-a spanzurat. Emanuel Roca și-a lasat autovehiculul pe mana unui necunoscut, iar acesta ar fi vandut-o, iar mai apoi s-a spanzurat. Baiatul cauta o soluție prin care sa iși recapete mașina Emanuel…

- In ciuda declaratiilor binevoitoare si optimiste, sunt probleme mari cu integrarea studentilor din Ucraina la universitatile iesene, ca de altfel la toate din tara. Primul impediment: curricula diferita. Al doilea: problema actelor. Ce spune Ministrul Educatiei despre subiect? Dar ectorii? In ciuda…

- Usi365, lider national in piata de usi din Romania, deschide in Iasi un nou showroom dedicat exclusiv usilor Porta Doors, oferindu-le clientilor posibilitatea inovativa de vizionare a usilor 24h/7, acestia avand acces in orice moment al zilei, indiferent de perioada, prin simpla scanare a unui cod…

- De ziua lor, rezervistii din SRI s-au reunit la Hotel ”Victoria” A fost ziua Serviciului Roman de Informații pe 26 martie, cand instituția a sarbatorit 32 de ani de la naștere și 28 de ani de la inființarea cadrelor militare in rezerva și retragere din SRI. Iar asociația rezerviștilor din Argeș, prin…

- Cresterea, din nou, a numarului de infectari este in aceste zile din cauza unei subvariante a virusului Omicrom, denumita de Organizatia Mondiala a Sanatatii BA2. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, prezent in studioul TV al "Ziarului de Iasi" explica aparitia acesteia, precum si gradul de contagiozitate…

- Un student de la Facultatea de Litere din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi doreste sa isi puna cortul in fata Corpului A al institutiei de invatamant superior incepand de astazi in semn de protest pentru trecerea fortata la invatamantul "on site" de la cursurile online. Studentul este…

- Pictorul iesean Bogdan Barleanu a donat doua tablouri, a caror valoare este estimata la aproximativ 1.000 de euro fiecare, pentru ajutorarea celor care fug din calea razboiului din Ucraina, lucrarile fiind scoase la licitatie de astazi, 1 martie, iar banii obtinuti urmand sa fie donati pentru achizitionarea…