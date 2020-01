Stiri pe aceeasi tema

- Corpul neinsuflețit al unui copil a fost descoperit in aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, intr-o construcție nefinisata din municipiul Orhei. Oamenii legii suspecteaza ca autorul crimei ar fi un adolescent in varsta de 14 ani.

- Un roman in varsta de 50 de ani și-a omorat soția. Acesta și-a injunghiat partenera de viața de mai multe ori, dupa care a incercat sa fuga, dar a fost capturat de polițiști, relateaza adevarul.ro.Crima a avut loc in localitatea austriaca Ybbs ad Donau. Gabriela P. (42 de ani) și Nicolae T. (50 de ani)aveau…

- Crima odioasa in satul Nișcani din raionul Calarași. O femeie și-a injunghiat mortal soțul cu un cuțit in inima, dupa ce s-au certat. Potrivit poliției, tragedia s-a produs aseara in jurul orei 19:50.Alte circumstanțe se stabilesc.

- O femeie a fost reținuta de poliție, dupa ce și-a înjunghiat mortal soțul. Crima a avut loc în aceasta seara, în jurul orei 19:50, în localitatea Nișcani, din raionul Calarași. Potrivit poliției locale, între cei doi soți s-a iscat un conflict, din motive…

- Jurgen Klopp, managerul echipei Liverpool, s-a aratat din nou nemulțumit de programul foarte încarcat care exista în Premier League în perioada Craciunului și a Anului Nou, numind acest lucru "o crima".În acest an, Liverpool va disputa etapele 19 și 20 din Premier…

- Soțul Andreei Balan are in plan lansarea unui roman despre violența domestica, o carte inspirata din propriile experiențe, in special din viața mamei sale, scrie cancan.ro. Actorul a dezvaluit ca nu a avut o copilarie fericita, deoarece a fost presarata cu scandaluri și batai din cauza tatalui sau,…

- Corpul unui tanar decedat a fost descoperit azi, in jurul pranzului, in lacul Marghiloman din Buzau, acolo unde apa n-are mai mult de 1,5 metri adancime.Un trecator care se plimba in zona a facut macabra descoperire și a anunțat autoritațile, a informat reporterbuzoian.ro.Corpul era in stare avansata…