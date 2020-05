Trei angajați McDonald`s au fost impușcați in Oklahoma dupa ce o femeie s-a suparat ca nu a putut sa manance in interior, a declarat poliția pentru Business Insider . “A intrat in restaurant iar angajații i-au spus ca zona din interior este inchisa, iar zona de Drive-in este singura deschisa. Dar ea nu a plecat”, a declarat Larry Withrow, polițist in Oklahoma. Femeia a ieșit afara, dar s-a intors cu un pistol și a inceput sa traga inspre cei patru angajați aflați in interior. Toți cei patru au fost duși la spital, cu rani, insa niciunul nu se afla in stare grava. Suspecta, de 32 de ani,…