Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, i-a criticat pe sindicaliștii de la Metrorex și spune ca este deranjat de ritmul in care se implementeaza proiectele la metrou. Din acest motiv, Grindeanu susține ca este pesimist cu privire proiectul PNRR pe zo

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anunțat, la finalul saptamanii trecute, ca licitația pentru achiziționarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata. Mai mult, luni, licitația a fost publicata și in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), valoarea investiției…

- ”Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) din Metrorex se delimiteaza total fata de astfel de fapte reprobabile. Niciodata in forurile de conducere ale USLM nu s-au luat hotarari care sa atinga integritatea fizica a unei persoane sau care sa incalce legea”, au transmis, luni, sindicalistii Metrorex,…

- Sindicalistii de la metrou condusi de Ion Radoi au discutat anul trecut, pe un grup de WhatsApp, mai multe strategii, in contextul disputei dintre liderul sindical si Catalin Drula, ministru al Transporturilor, pe langa varianta declansarii unor proteste care sa para spontane, unul dintre ei invocand…

- Miercuri, 11 mai 2022, la ora 18:46:27 (ora locala a Romaniei), s-a produs, in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 140km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km E de Brașov, 76km N de Ploiești, 116km S de Bacau, 130km N de București,…

- DNA duce o „munca enorma” pentru a proba ilegalitațile de la metrou, care ar fi fost comise de fostul lider sindical, susține Catalin Drula (USR). Drula a fost ministru al Transporturilor in perioada in care USR s-a aflat la guvernare. In acel context, ministrul Catalin Drula intrase in conflict cu…

- Indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul Bacau-Pașcani au fost avizați, potrivit ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Sectorul de autostrada cuprins intre Bacau și Pașcani ar urma sa aiba o lungime de 77,39 de km și va traversa județele Bacau, Neamț și Iași. Sorin Grindeanu precizeaza…

- A fost desemnat oficial caștigatorul contractului pentru construcția lotului 3 (Pietroasele – Municipiul Buzau) al autostrazii Ploiești-Buzau. „Asocierea de constructori romani, turci și spanioli trebuie sa finalizeze in 20 de luni lucrarile pe cei 13,9 kilometri ai acestui lot, dupa semnarea contractului”,…