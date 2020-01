Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, suspectul crimelor care au zguduit Romania, trebuie trimis in judecata pana la sfarșitul lunii. Altfel, inculpatul ar putea fi eliberat. Potrivit legii, acuzatul nu poate fi ținut in arest preventiv in faza de ancheta mai mult de 6 luni.

- DIICOT nu a finalizat ancheta in cazul Caracal, astfel ca momentul trimiterii lui Gheorghe Dinca in judecata se amana, iar acesta poate fi eliberat in 2020, susțin surse judiciare, citate de stiripesurse.ro.

- Lovitura dupa lovitura in cazul Caracal. Dupa ce fratele ei a fost implicat intr-un scandal cu mai mulți jurnaliști, Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a plecat din Romania. Totul, dupa ce Daniel Dinca a fost lasat sa plece de polițiștii care l-au adiat timp de mai bine de 6 ore.

- Bunicul Luizei Melencu, tanara din Caracal violata și ucisa de Gheorghe Dinca, a declarat, sambata, la Romania TV, ca a fost dezamagit, dupa intalnirea de vineri, de la Palatul Cotroceni, cu unul dintre consilierii președintelui Klaus Iohannis.Citeste si: VIDEO Imagini absolut ȘOCANTE din…

- Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT, a anunțat, miercuri, ca a fost reținut un barbat in varsta de 46 de ani, pentru ca a violat-o pe Luiza Melencu atunci cand fata era in casa lui Gheorghe Dinca. Atat cel reținut, cat și Dinca, au violat-o pe tanara.Tot miercuri, procurorul Cristian Ovidiu Popescu,…

- "Johnule, noi nu cautam senzationalul, nu cautam de fapt si de drept absolut nimic, doar am vrut sa vin aici sa simt energia, sa vad si eu unde a putut trai acest monstru Johnule. In aceeasi ordine de idei va spun sincer ca voiam sa vad daca exista banda care delimiteaza zona, daca totul e facut…

- Ancheta din Caracal se dovedește a fi una dintre cele mai dificile din Romania. Cu fiecare pas inainte, parca se fac doi inapoi. In timp ce, mai mult sau mai pițin, soarta Alexandrei Maceșanu a fost facuta clara, sunt inca multe semne de intrebare in jurul Luizei Melencu, tanara disparuta in aprilie.…

- In plin scandal in cazul Caracal, agentii FBI au venit in Romania pentru a oferi ajutor autoritatilor de la noi privind profilul psihologic si comportamental al principalului suspect, Gheorghe Dinca. S-a aflat si despre ce a fost intrebat de agentii FBI, dar si ce a raspuns!