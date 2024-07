Crima de la Brăila. Cătălin Predoiu: „Felicit poliţiştii judiciarişti şi criminalişti care au rezolvat dificilul caz” "Felicit politistii judiciaristi si criminalisti care au rezolvat dificilul caz de crima de la Braila, l-au identificat si retinut pe autorul crimei intr-un timp remarcabil de scurt raportat la imprejurari.De asemenea, felicit polițiștii care au identificat si retinut pe autorii furtului bancomatului din Arad. Acestea sunt doua cazuri mediatizate, dar rapoartele arata ca nenumarate alte cazuri la fel de dificile sunt rezolvate cu succes, in anonimat, pe toate zonele de actiune, de la trafic de droguri sau persoane, pana la migratie ilegala si interventii in situatii de urgenta de toate armele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Ministrul de interne, Catalin Predoiu, a declarat sambata seara, 20 iulie, ca ii felicita pe polițiștii care au rezolvat „dificilul caz de crima de la Braila” și l-au prins pe „autorul crimei”, deși acesta are deocamdata calitatea de suspect.„Felicit politistii judiciaristi si criminalisti care au rezolvat…

- Politistii sunt in alerta dupa ce o doctorita a fost ucisa in cabinetul stomatologic in care lucra. Nu se stie deocamdata cine este criminalul, dar apropiatii spun ca femeia de 41 de ani, originara din Republica Moldova, se temea pentru viata ei si voia sa-si cumpere o arma de aparare. Descoperirea…

- O femeie, medic stomatolog in municipiul Braila, a fost gasita moarta, marti seara, in cabinetul sau. Politistii afirma ca ea avea urme de violenta, fiind declansata o ancheta in acest caz, relateaza News.ro.

- Un incendiu a izbucnit pe parcursul nopții, la un bancomat din județul Arad. Aparatul este situat intr-un magazin și a fost aruncat in aer. Polițiștii criminaliști fac cercetari la fața locului.

- Predoiu a precizat ca astfel de acțiuni in forța se incadreaza in politica de „toleranta zero la coruptie si de curatenie generala in toate structurile”. „Sigur ca, mai departe, colegii de la Directia Generala Anticoruptie din Ministerul Afacerilor Interne au cooperat si au lucrat cu DGPI, cu institutiile…

