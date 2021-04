Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Tinca si-a ucis sotia, mama a 9 copii, apoi a impachetat cadavrul intr-o patura si l-a ingropat pe malul Crisului Negru. Crima a fost descoperita sambata de procurori, care au gasit in aceeasi seara si corpul victimei, iar pe autor l-au retinut pentru 24 ore. Cadavrul a fost descoperit…

- O femeie de 33 de ani si un barbat de 34 de ani, ambii din judetul Ialomita, care se sustragea executarii unor pedepse cu inchisoarea pentru comiterea infractiunii de viol, au fost depistati de politisti pe raza comunei Rosiori si incarcerati in penitenciare, potrivit IPJ Ialomita. "La data…

- Un bistrițean a fost reținut ieri, iar azi a primit o luna de zile dupa gratii. Asta dupa ce a gasit o metoda pentru a fura bani, cu ”ajutorul” bancomatelor. CARE a fost metoda folosita: Polițiștii bistrițeni au efectuat ieri doua percheziții domiciliare, pe raza municipiului. ”La percheziții au fost…

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost ucisa sambata, 6 martie, de fostul concubin care s-a sinucis la scurt timp dupa comiterea faptei. Politistii ilfoveni au deschis o ancheta ampla impreuna cu procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Ilfov pentru a stabili exact in ce conditii s-a produs tragedia.

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat pe raza municipiului Ramnicu Valcea, un tanar urmarit internațional. Polițiștii au identificat, ieri, un tanar de 24 de ani, din Ramnicu Valcea, pe numele caruia autoritațile judiciare din Spania au emis un mandat european de arestare…

- Un barbat de 49 de ani, din comuna braileana Ulmu, este principalul suspect in cazul uciderii unui consatean de 51 de ani. Instanța a emis un mandat de arestare pe numele sau pentru omor calificat.Luni, 15 februarie, polițiștii din Braila au fost sesizați de catre un barbat din satul Mohreanu (comuna…

- O femeie impotriva careia autoritatile din Ungaria au emis un mandat european de arestare, pentru furt a fost gasita, joi dimineața, de polițiști intr-un apartament din București. Femeia a crezut ca va scapa de polițiști și s-a ascuns intr-un șifonier. Surse judiciare au declarat pentru ObservatorNews…

- In dimineața de 25 ianuarie, in jurul orei 03.05, Poliția Borșa a fost sesizata, prin apelul de urgența 112, despre comiterea unei agresiuni intr-o locuința din oraș. ”Din primele cercetari a reieșit ca o femeie, in varsta de 41 de ani, ar fi fost agresata fizic de soțul ei, in varsta de 62 de ani.…