- Un barbat de 39 ani a fost ucis cu sange rece de un consatean. Victima a fost gasit fara suflare in propria casa, duminica dimineața, de catre fratele sau, care a alertat imediat poliția. Tragedia a avut loc in localitatea Varnița, raionul Anenii Noi.

- O femeie de 35 de ani din satul Harjauca, raionul Calarasi a fost retinuta pentru 72 de ore, fiind suspectata ca si-a ucis concubinul de 32 de ani, cu un cutit de bucatarie. Totul s-a intamplat aseara, in jurul orei 20:00.

- Un barbat și-a injunghiat mortal prietenul, in Bihor, dupa ce s-au certat din cauza unei datorii de 60 de lei. Criminalul a sunat apoi la Poliție. Conform Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, o crima s-a produs in noaptea de marți spre miercuri. C.P.B. era agresat verbal de un alt barbat,…

- Un barbat din Franța a fost condamnat la inchisoare pe viața acum 20 de ani, pentru o dubla crima comisa cu 30 de ani in urma. El s-a ascuns de autoritați in Asia, iar cand a naufragiat Oceanul Pacific a fost prins de poliția indoneziana.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au trimis in judecata, in stare de arest preventiv, un individ care, ajuns la varsta de 60 de ani, se afla la a doua fapta de omor. Alexa Copiciac, din Frasin, va fi judecat pentru omor calificat, victima fiind concubina sa. Pe fond de ...

- Situație incredibila in Brașov, in prag de sarbatori. Din cauza frigului de afara, un barbat a decis sa-și taie porcul de Craciun in casa. Vecinii s-au speriat din cauza zgomotelor puternice și au alertat poliția crezand ca e vorba de o crima.

- Conform primelor informații, ucigașul a patruns in casa spargand ușa de la intrare cu o drujba. Odata ce a intrat in apartament, romanul l-ar fi injunghiat pe barbat cu un cuțit și l-ar fi taiat mai apoi cu drujba.Vecinii, alarmați de zgomot, au sunat poliția, dar i-au alertat și pe pompieri pentru…

- Un vecin care se intorcea cu mașina spre casa l-a vazut pe batran intr-o balta de sange și a sunat de urgența la 112. De indata, mai multe echipaje de poliție și criminaliști au ajuns la locul tragediei.Camere de supraveghere din zona l-au surprins pe barbatul de 20 de ani cand fugea din gospodaria…