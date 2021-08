Stiri pe aceeasi tema

- Caz infiorator la Leșu. O femeie a fost ucisa intr-un mod brutal de cumnatul sau. Culmea, femeia era și oarba, iar oamenii nu știu sa fii avut ceva neințelegeri. O crima a oripilat comunitatea din Leșu, in aceasta dupa-masa! O femeie a fost omorata intr-un mod brutal, in propria casa. Totul s-a intamplat…

- Moarte controversata la Centrul de Recuperare din Calinești. Un barbat cu probleme psihice, internat pentru a se trata, s-a stins din viața dupa ce a fost batut cu bestialitate de unul dintre asistenții medicali care, de fapt, ar fi trebuit sa il ingrijeasca. Iata cum s-a intamplat totul și ce au descoperit…

- Un barbat de 45 de ani, din Hincești, a ajuns la spital dupa ce cumnata sa l-a cioparțit cu toporul. Incidentul a avut loc dupa ce aceștia au consumat alcool impreuna, iar victima a plecat sa doarma.

- Durere fara margini intr-o familie din Calarași! Averea și-a pus serios amprenta in relația dintre doi frați. Orbit de furie, un barbat in varsta de 47 de ani și-a ucis cu sange rece cumnata pentru a nu mai exista discuții intre el și fratele sau pe seama moștenirilor. Gestul necugetat al acestuia a…

- O crima cu sange rece a fost astazi anunțata la 112, insa cu totul sub o alta forma. Un barbat din Constanța care și-a ucis soția cu o matura le-a spus poliștilor ca femeia a decedat in somn.

- Ieri, 19 iunie 2021, in jurul orei 01.20, polițiștii Postului de Poliție Sasciori au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Poiana Sibiului, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din localitatea Garbova, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii acestuia cu aparatul…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Covasna au fost sesizați, ieri dimineața, prin apel 112 despre faptul ca pe DN 11, in proximitatea km. 31, a avut loc un accident de circulație soldat cu victime omenești. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat ca un autoturism, condus de…

- Nr. 232 din 28 mai 2021 BULETIN DE PRESA Barbat depistat conducand fara permis si sub influenta alcoolului, in urma unui accident rutier La data de 27 mai a.c., politistii Serviciului Rutier, au intervenit la un eveniment in localitatea Sangeorzu Nou. Un barbat de 45 de ani, din localitate, in timp…