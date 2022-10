O fetița, numita Lola, a fost descoperita intr-o cutie, in apropiere de cladirea din Paris in care locuia. Ultimele imagini cu ea o arata in timp ce mergea in spatele unei femei, in jurul orei locale 15:20. Trupul fetitei, descoperit intr-o valiza, in subsolul blocului din Paris unde locuia Un martor a povestit cum a […] The post Crima care a zdruncinat Franța! Fetița de 12 ani ucisa și ascunsa intr-o cutie / Descoperiri șocante facute de poliție first appeared on Ziarul National .