- Raluca Dragusin, eleva de la Colegiul National Spiru Haret, disparuta acum cateva zile, a fost gasita duminica dimineata, inecata in apele Jiului. Trupul adolescentei a fost gasit in apropierea insulitei de pe Jiu, acolo unde au loc Zilele Orasului...

- O fetita de 12 ani, de cetatenie romana, a fost gasita miercuri, de politistii spanioli dupa o cautare de aproximativ o luna. Copila a fost vanduta de catre parinti cu suma de 4.000 de euro unei alte familii de romani, stabilite in Spania, pentru a fi casatorita cu un tanar de 18 ani. In imobilul unde…

- Fetita de 13 ani a carei disparitie a fost sesizata miercuri a fost identificata in cursul diminetii de joi pe raza municipiului Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. "Aceasta a declarat ca nu a fost victima vreunei infractiuni…

- O fetita in varsta de un an si zece luni s-a inecat intr-un parau ce se varsa in raul Sieu, pe raza localitatii bistritene Domnesti, conform IPJ Bistrița-Nasaud, informeaza Agerpres.

