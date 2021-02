Stiri pe aceeasi tema

- Scene infioratoare au avut loc marți dupa-amiaza intr-o sala de sport din sectorul 3 al Capitalei, acolo unde o altercație intre doi sportivi s-a transformat intr-o crima sangeroasa. Camerele de supraveghere au surprins conflictul Un tanar de 20 de ani a fost ucis de un alt baiat dupa un conflict verbal…

- ”Anul 2020 a fost un an atipic, dificil si neobisnuit, el a schimbat modul in care traim, muncim precum si multe din valorile pe care le credeam importante. Atat sanatatea oamenilor cat si activitatea din toate industriile au fost influentate in principal in mod negativ de pandemia coronavirus. Industria…

- Pana astazi, 12 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 605.045 de pacienți au fost declarați vindecați. IPS Teodosie: Eu nu ma vaccinez ca am o alergie. Boala exista. Rugaciunea vindeca mai bine decat vaccinul …

- Medicul primar Sorin Rugina de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase a fost prima persoana care s-a vaccinat la Constanta impotriva Covid-19. Acesta a transmis ca nu a avut emoții, noteaza CTNews.ro.Sorin Rugina a fost primul dintre cele 155 de cadre medicale din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- Trafic moderat pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale (Ora 8:00). Nu sunt probleme de aderenta pe soselele principale. Carosabil la negru, dar cu ploaie slaba, pe Drumul National 18, la Borsa, in Maramures, si pe mai multe sosele din judetele Bacau, Galati, Iasi, Vaslui si Vrancea. Este burnita…

- Ministerul Apararii Nationale efectueaza luni o misiune de transport umanitar din Bucuresti la spitale din regiuni ale Moldovei si Ardealului, cu pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, aflati in stare grava. Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene…

- Dezvoltarea reala a Municipiului Piatra-Neamț se poate face la adevaratul potențial doar prin implicarea tuturor. Romania nu isi mai poate permite sa iroseasca alti patru ani, fara sa implementeze proiecte majore și necesare. Daca in 2021 Romania va rata trendul european al dezvoltarii, se vor mari…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie fac, joi, 67 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Suceava, Bistrita-Nasaud, Botosani, Neamt si Bacau in trei dosare in care sunt investigate infractiuni de coruptie si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DNA , procurorii de la Serviciul Teritorial…