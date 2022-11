Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu va opri caldura in Capitala, a dat asigurari joi directorul general al companiei Termoenergetica. Claudiu Cretu a aratat ca, daca sistemul de termoficare din Bucuresti ar fi oprit, repunerea lui in functiune ar necesita 2-3 saptamani.

- „Va comunicam ca lipsa apei calde in imobil se datoreaza faptului ca livrarea apei de catre furnizorul Termoenergetica este cu mult sub parametrii normali". Așa incepe mesajul afișat la intrarea in mai multe blocuri din sectorul 6 al Capitalei. Nici caldura nu a ajuns in multe cartiere din oraș. Cu…

- De maine noapte, incepe furnizarea caldurii in Bucuresti. Termoenergetica va incarca treptat instalatiile, intai in blocurile din apropierea CET-urilor, in scoli, in gradinite si in spitale. Vestea proasta este ca de anul acesta, caldura va fi mult mai scumpa. Prețul gigacaloriei pentru populație a…

- Termoenergetica incepe lucrarile de remediere a unor avarii aparute pe conductele de termoficare și lucrari de finalizare a unor reparații pentru inchiderea șantierelor, in sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6.

- Primarul Sectorul 1, Clotilde Armand, le promite cetațenilor tichete anticriza in valoare de 1.000 lei, potrivit unui proiect de hotarare de consiliu local. De ajutor vor beneficia toti bucureștenii din zona, care au implinit 18 ani și au domiciliul aici. „Oferim 200 milioane lei locuitorilor Sectorului…

- Bucurestenii s-au saturat sa mai incalzeasca apa la aragaz, sa se spele la lighean sau, iarna, sa se incalzeasca la calorifere electrice. Oamenii isi doresc centrale individuale de apartament, dar, pentru asta, trebuie sa se debranseze de la Termoenergetica. Totusi, desi cererile sunt multe, debransari…

- Jurnaliștii Digi24 au calculat cat va costa intreținerea pentru diferite tipuri de apartamente, in funcție de tarifele actuale. Daca in urmatorul sezon rece in București vor fi la fel de multe avarii ca in ultimele luni, și factura de energie electrica va fi mare. Cat de mare, depinde de cat de blanda…

- Termoenergetica risca intrarea in insolventa daca PMB nu platește datoriile Foto: vivera.ro. Termoenergetica, principalul furnizor de apa calda si agent termic în sistem centralizat în Bucuresti, a transmis Primariei Capitalei, dar si Consiliului General o adresa în care…