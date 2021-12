Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, face apel la accelerarea absorbției banilor europeni anul viitor in contextul in care tocmai a fost aprobata o creștere a bugetului european cu 479,4 milioane. In calitate de raportor alternativ al Grupului S&D…

- ”De prea mult timp, salariul minim din Romania nu reușește sa acopere nevoile reale de consum pentru asigurarea unui trai decent. Situația este insa și mai dramatica atunci cand in familiile respective sunt și copii sau alte persoane aflate in intreținere, din diferite motive medicale. Un raport…

- Salariul minim statutar în statele membre UE, inclusiv România, ar urma sa fie stabilit de catre autoritațile naționale ghidându-se și dupa nivelul internațional recunoscut de 50% din salariul mediu și 60% din salariul median, potrivit unui proiect legislativ aprobat de europarlamentarii…

- Agresiunile asupra activistilor, avertizorilor de integritate si jurnalistilor care raporteaza taierile ilegale de paduri din Romania a facut luni obiectul unei dezbateri la Bruxelles in Comisia pentru Petitii a Parlamentului European (PE), unde s-a facut apel la trimiterea unei