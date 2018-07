Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bistrita este dispusa cheltuiasca aproximativ 65.000 de euro pentru achizitionarea unor suprafete de teren care apartin CFR. Motivul care sta la baza acestei tranzactii este Centrul Intermodal de Transport Public, care va lega strada Garii de Tarpiului si Industriei din municipiul Bistrita,…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa ca, saptamana viitoare, se va intalni cu liderii partidelor de dreapta din judetul nostru, mai exact cu cei din PNL, USR, PER, Partidul Verde, Partidul Ecologistilor, dar si cu reprezentantii grupului…

- Doru Crisan continua sa isi dezvolte afacerile, cu ajutorul nevestei sale, care a ramas, cel putin oficial, la carma acestora. Primarul de pe Valea Bargaului se pregateste sa bage bani in noua statiune Colibita, unde vrea sa ridice o pensiune agroturistica. Spiritul antreprenorial al lui Doru Crisan,…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a scos, recent, la licitatie atribuirea contractului pentru serviciile de proiectare si executarea lucrarilor de reabilitare si restaurare a Castelului Teleki de la Posmus si pune la bataie peste 21,8 milioane lei, adica aproximativ 4,9 milioane de euro. Daca totul…

- O gradinita ce ar urma sa se ridice in comuna Tiha Bargaului a adus in fata judecatorilor doi granzi ai licitatiilor publice. Este vorba despre M.I.S. Grup si Dimex 2000 Company, care se „lupta” pentru un contract de mai bine de jumatate de milion de euro. Comuna Tiha Bargaului are in derulare mai…

- Verzii bistriteni nu se lasa si continua demersurile de stopare a proiectului de reamenajare a Pietei centrale sustinut de municipalitate. Dupa ce au lansat o petitie impotriva proiectului, semnata de aproape 5.000 de bistriteni, verzii au depus zilele trecute o contestatie pe aceasta tema la Agentia…

- Scandal cat casa din cauza proiectului de amenjare a Pietei Centrale din Bistrita, propus de municipalitate, motivul discordiei fiind disparitia a mai bine de jumatate dintre castanii existenti in imediata apropiere a Bisericii Evanghelice. Scandalul a trecut si in plan politic, liberalii si reprezentantii…

- Municipalitatea bistriteana continua extinderea Wonderlandului. De data aceasta, administratia locala condusa de Ovidiu Cretu cauta o firma care sa intocmeasca un studiu de fezabilitate pentru amenajarea unui parc de agrement si recreere in Complexul sportiv multifunctional Wonderland, motiv pentru…