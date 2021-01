Stiri pe aceeasi tema

- 7 ianuarie: Craciunul pe rit vechi. Cum sarbatoresc ortodocsii pe stil vechi Nasterea Mantuitorului Craciunul era sarbatorit pe 7 ianuarie de catre crestinii ortodocsi de rit vechi. Calendarul pe stil vechi, care mai este numit calendarul iulian, este decalat cu 13 zile fața de calendarul oficial. Biserica…

- Pe o vreme primavaratica și straduindu-se sa respecte masurile de protecție stabilite de autoritați – mii de bistriteni au participat astazi la slujba speciala de Boboteaza, slujba de sfintire a apelor, numita si Agheasma Mare. Se spune ca are puteri tamaduitoare asupra sufletului si trupului, iar credincioșii…

- Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc miercuri, 6 ianuarie, ajunul Nasterii lui Isus Hristos. In aceasta zi, credinciosii tin post negru. Traditia respectarii postului negru „pana cand apare prima stea pe cer” este legata de legenda Stelei de la Betleem, care prevesteste nasterea lui Isus Hristos.…

- Cu restricții și fara procesiune la Raul Buzau, creștinii ortodocși și catolici celebreaza astazi Botezul Domnului in apa Iordanului sau Epifania și se purifica cu Agheazma Mare. In fiecare an, pe 6 ianuarie, creștinii ortodocși și catolici celebreaza Botezul Domnului, sau Teofania ori Epifania,…

- Pe data de 6 ianuarie are loc o alta sarbatoare foarte mare a iernii și anume Botezul Domnului sau Boboteaza! Aceasta sarbatoare marcheaza momentul in care Domnul Nostru Iisus Hristos este botezat in apele Iordanului de catre Sfantul Ioan Botezatorul! Creștinii merg la biserica sa ia Aghiasma Mare care…

- Minunea de Boboteaza: Apa raului Iordan iși intoarce cursul in fiecare an de Boboteaza | zlatnainfo.ro Pe malul rasaritean al Iordanului, Ioan Botezatorul a anunțat venirea lui Mesia. Pe malul acesta, vis a vis de orașul Ierihon, a venit Iisus pentru a fi botezat de catre Ioan Botezatorul in apele Iordanului.…

- Azi, 7 decembrie, creștinii ortodocși sarbatoresc inca un mare sfnt. Ce praznuiesc aceștia la o zi de Sfantul Nicolae? Care sunt obligațiile pe care le au și ce nu trebuie sa faca sub nicio forma? Calendar ortodox 7 decembrie. Ce sfand sarbatorim azi? Azi, 7 decembrie, creștinii ortodocși o sarbatoresc…

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de miercuri, 18 noiembrie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru fiecare bun creștin. Anual, la aceasta data, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Platon. Iata ce rugaciune trebuie sa rosteasca soțiile pentru soții lor!