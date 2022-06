Stiri pe aceeasi tema

- Rugaciunea Sfinților Petru și Pavel este una facatoare de minuni, rostita de „credinciosii incercati de necazuri” pentru „a avea parte de binefaceri de la Dumnezeu”. In calendarul creștin ortodox, sfintii sunt praznuiți in fiecare an la data de 29 iunie. Sarbatoarea este precedata de o perioada importanta…

- In a doua zi de Rusalii, Biserica ortodoxa si greco-catolica praznuieste pe Sfantul Duh, a treia persoana a Sfintei Treimi. Se pare ca aceasta denumire a fost data sub influenta catolica. La catolici, Sfanta Treime e sarbatorita in prima Duminica dupa Rusalii. In calendarele celorlalte Biserici Ortodoxe,…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților va invita, in perioada 1-3 iunie 2022, la sarbatoarea inchinata Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou.Evenimentul va debuta miercuri, 1 iunie, cu scoaterea in procesiune a sfintelor moaște din Biserica „Sfantul Gheorghe", inconjurarea locașului de cult ...

- In calendarul creștin ortodox, pe data de 26 aprilie 2022 este din nou sarbatoare cu cruce roșie. Iata ce e bine sa faci in a treia zi de Paște pentru a avea noroc, dar și ce este complet interzis. A treia zi de Paște mai este cunoscuta și sub denumirea de Marțea Alba. In anul 2022, sarbatoarea pica…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici au intrat in Saptamana Mare, ultima inainte de sarbatoarea Pastilor, in care isi amintesc de Patimile Domnului. In biserici, credinciosii participa, in fiecare seara, la slujbe speciale, denumite Denii, in care sunt rememorate ultimele momente din viata lui Iisus…

- Duminica Floriilor, zi de mare sarbatoare pentru creștinii ortodocși. Sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim are loc in duminica dinaintea Invierii Domnului (a Sfintelor Pasti), și este cunoscuta si sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stalparilor. Cu ziua de Florii incepe ultima saptamana…

- Creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, care este numit și "purtatorul de biruința” in fiecare an pe data de 23 aprilie, insa anul acesta sarbatoarea va fi pe 25 aprilie, fiindca pe 23 aprilie este ultima zi din Postul Paștelui, iar pe 24 aprilie are loc slujba Invierii Domnului.

- „Romanii au talent” 2022 a avut premiera vineri, 4 februarie, astfel ca așteptarea a luat sfarșit, iar cei mai talentați concurenți urca pe scena de la PRO TV. Concurenții s-au antrenat și sunt gata sa ofere un spectacol de neuitat, iar prezentatorii și jurații, deciși sa transforme sezonul intr-un…