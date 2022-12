Stiri pe aceeasi tema

- Pe 19 decembrie, creștinii ortodoxi il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai importanti sfinți din calendarul creștin și cel despre care s-a crezut mult timp ca este adevaratul Moș Craciun.

- Creștinii ortodocși și cei greco-catolici il sarbatoresc an de an, in data de 12 decembrie, pe Sfantul Spiridon al Trimitundei, considerat unul dintre cei mai importanți sfinți din calendarul creștin ortodox al lunii decembrie. Cunoscut drept „Sfantul calator”, cel care vine grabnic in ajutor, parasindu-și…

- Creștinii ordodocși și greco-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Spiridon, facatorul de minuni, ocrotitorul bolnavilor, in data de 12 decembrie. Moaștele acestuia se afla in catedrala din Kerkyra, insula Corfu, Grecia.

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Spiridon, facatorul de minuni.Cuviosul Parintele nostru Spiridon, facatorul de minuni, a trait pe vremea imparatului Constantin cel Mare si a lui Constantie, fiul lui. Era simplu la purtari si smerit cu inima. La inceput…

- Creștinii ortodocși il sarbatoresc in fiecare an, pe 6 decembrie, pe Sfantul Nicolae, ocrotitorul copiilor, dar și a familiei. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi și ce nu este bine sa faci!

- Sfantul Nicolae, sarbatorit pe 6 decembrie, supranumit "Facatorul de minuni" si ocrotitorul celor sarmani, este una dintre cele mai populare figuri ale crestinatatii, numele lui fiind legat de darnicie si compasiune, dar si de cadourile ori "nuielusele" pe care le pune in ghetutele copiilor.…

- Pe 6 decembrie, an de an, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendarul creștin. Despre Moș Nicolae, așa cum este cunoscut in popor, se știe ca este ocrotitorul copiilor, mai ales al celor nevoiași. In aceasta zi de mare sarbatoare, creștinii respecta…

- Creștinii ortodocși se pregatesc pentru perioada de post inaintea marii sarbatori a Nașterii Domnului. Iata mai multe obiceiuri pe care este bine sa le respecți in perioada postului! Luni, 14 noiembrie, este lasatul secului pentru Postul Craciunului. Aceasta este ultima zi in care creștinii mai pot…