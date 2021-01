Stiri pe aceeasi tema

- Anul Nou incepe, la 1 ianuarie, cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat „pazitor de duhuri rele”.

- Sfantul Vasile cel Mare, unul din cei mai importanți sfinți ai Bisericii Ortodoxe, considerat „pazitorul de duhuri rele”, este praznuit pe 1 ianuarie in calendarul ortodox. Afla ce nume se sarbatoresc de Sfantul Vasile. Sfantul Vasile este prima mare sarbatoare din calendar ortodox 2021. In prima zi…

- Anul incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”.

- Pe data de 1 ianuarie, in fiecare an este praznuit Santul Vasile cel Mare. Cu ocazia acestei sarbatori, romanii au parte de cateva tradiții și obiceiuri pe care le pun in practica an de an.

- Potrivit calendarului ortodox, luni, 7 decembrie, este mare sarbatoare pentru credincioșii de pretutindeni. Spunem asta pentru ca in fiecare an, la aceasta data, creștinii o pomenesc pe Sfanta Filofteia, cunoscuta drept ocrotitoare a copiilor. Iata ce tradiții și obiceiuri trebuie sa respectați astazi!

- Creștinii il sarbatoresc pe 6 decembrie pe Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți din calendarul creștin și cel care este numit drept ocrotitorul copiilor, mai ales al celor saraci, dar și al marinarilor, brutarilor și al fetelor necasatorite. In noaptea de 5 spre 6 decembrie, cei mici…

- Creștinii sarbatoresc pe 30 noiembrie ziua Sfantului Andrei. Este o zi speciala pentru romani, in contextul in care Sfantul Apostol Andrei este considerat ocrotitorul Romaniei. Totodata, aceasta sarbatoare este urmata de multe tradiții, obiceiuri și superstiții. In noaptea de Sfantul Andrei, potrivit…

- Azi ii praznuim pe sfinții Mihail și Gavril, conform calendarului creștin ortodox. Ce e interzis sa faci azi și care este rugaciunea la care te rogi sfinților pentru ascultare? Datinile trebuie respectate! Ce se intampla daca nu faci cum au lasat in urma stramoșii? Sfinții Mihail și Gavril, sarbatoriți…