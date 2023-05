Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Republicii Moldova informeaza ca astazi, 3 mai, la ora 9.00 in sectoarele Centru și Botanica ale capitalei s-a dat startul exercițiilor tactice de antrenament privind deplasarea coloanelor oficiale, cu ulterioara deplasare spre localitatea Bulboaca.

- Armata americana a evacuat personalul ambasadei și familiile din capitala sudaneza Khartoum, a anunțat președintele Joe Biden, in timp ce și alte țari se straduiesc sa iși scoata cetațenii din Sudan, pe fondul luptelor continue din statul african, relateaza The Guardian și CNN.„La ordinul meu, armata…

- Autoritațile ruse dezmint existența unui al doilea val al mobilizarii, insa, chemarea sub arme exista sub alte forme. Ministerul rus al Apararii incearca sa-i ademeneasca pe barbați in armata, pe baza de contract, cu promisiunea unor sume mari de bani.

- Situația din Orientul Mijlociu da in clocot dupa violențele de la moscheea Al-Aqsa.Doua femei israeliene au fost ucise și una grav ranita intr-un atac armat comis vineri in apropierea unei colonii evreiesti din Cisiordania, iar armata israeliana a inceput convocarea rezervistilor, un semnal privind…

- Mai multe explozii, a caror cauza nu se cunoaste, au distrus un lot de rachete de croaziera Kalibr NK in timp ce erau transportate pe calea ferata in orasul Djankoi, in nordul peninsulei ucrainene anexate Crimeea, unde se afla o baza aeriana rusa, a indicat in cursul noptii Directia principala de informatii…

- Autoritatile indiene au prelungit luni o interdictie de acces la internet mobil in tot statul, cu o populatie de aproximativ 30 de milioane de locuitori, in timp ce politia vana un predicator sikh radical.Prelungirea interdictiei a avut loc dupa ce sustinatorii lui Amritpal Singh au fost filmati in…

- Autoritațile de la nivel central au decis ca se impun o serie de schimbari in ceea ce privește alocația pentru susținerea familiei, printre altele. Aceste modificari se impuneau avand in vedere faptul ca alocația pentru susținerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru…

- Un alt obiect zburator a fost doborat duminica, pentru a treia zi consecutiv, de data aceasta deasupra Lacului Huron, au confirmat trei oficiali americani pentru ABC News. Obiectul a fost doborat de o aeronava militara americana, marcand cel mai recent dintr-un șir de astfel de incidente. Pentagonul…