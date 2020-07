Creştinătatea e revoltată. Turcia a transformat Basilica Sfânta Sofia în moschee Consiliul de stat din Turcia a acceptat cererea mai multor asociatii anuland o decizie guvernamentala din 1934 care conferea monumentului Sfanta Sofia de la Istanbul statutul de muzeu, a indicat agentia de presa de stat Anadolu. Consiliul a examinat aceasta cerere din 2 iulie si decizia sa a fost asteptata in termen de 15 zile. Mai multe tari, in special Rusia si grecia, care urmaresc soarta patrimoniului bizantin in Turcia, precum si Statele Unite si Franta, au avertizat Ankara contra transformarii monumentului Sfanta Sofia in loc de cult musulman, o masura pe care presedintele… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

