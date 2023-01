Stiri pe aceeasi tema

- Pretul unei polite RCA a crescut constant in ultimul an din cauza falimentului celui mai mare asigurator din piata, City Insurance, iar odata cu acest soc sistemul de bonus-malus si-a pierdut partea de bonusare, cel putin pentru primele categorii de bonus. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cresterea preturilor marfurilor alimentare de anul trecut, ca efect al invaziei Rusiei in Ucraina, a urcat un indice al preturilor alimentelor, calculat de agentia pentru alimente a Natiunilor Unite (FAO) la un nivel ridicat istoric, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica prezinta evoluția prețurilor la carburanți pe parcursul anului 2022: Benzina COR 95 Prețul minim – 21,30 lei/litru (stabilit la 03.01.2022); Prețul maxim – 33,90 lei/litru (stabilit la 15.06.2022); Prețul mediu anual – 26,55 lei/litru Motorina standard…

- Proiectul de norma al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind cresterea contributiilor datorate de asiguratorii care activeaza pe zona asigurarilor generale la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) de la 2,5%, la 4%, in urma efectelor falimentului City Insurance, a fost adoptat. Prevederea…

- Biroul National de Statistica informeaza ca preturile medii de consum in luna noiembrie 2022 fata de luna octombrie 2022 au crescut cu 1,0% (fața de 3,5% in perioada respectiva a anului 2021). Creșterea preturilor medii de consum a fost determinata de majorarea preturilor la produsele alimentare cu…

- Creșterea prețurilor in magazine, justificata? Petre Daea: „Prețurile s-au stabilizat in producția primara și in procesare. Asa ca nu vor creste pretul” Creșterea prețurilor in magazine, justificata? Petre Daea: „Prețurile s-au stabilizat in producția primara și in procesare. Asa ca nu vor creste pretul”…