- Bursele europene au inchis sedinta de marti in crestere, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul incetinirii extinderii pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters. Dupa ce in timpul zilei a crescut cu 3,3%, indicele pan-European STOXX 600 a inchis in crestere cu 1,9%, cel mai…

- Actiunile europene au inchis pe rosu vineri, dupa ce liderii UE nu au reusit sa adopte masuri impotriva consecintelor economice ale pandemiei de COVID-19, iar premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus si se afla in autoizolare, transmite Reuters, citata de Agerpres.Intr-o…

- "Nu putem folosi Covid-19 pentru a concedia incepand de astazi", a indicat, intr-o conferinta de presa ministrul Muncii Yolanda Diaz, membra a Partidului de stanga radicala Podemos, care guverneaza in coalitie cu socialistii lui Pedro Sanchez. Aceasta interdictie a concedierilor a fost ceruta…

- Directia Generala Antifrauda monitorizeaza comertul cu alimente și produse sanitare, care au inregistrat cresteri nejustificate ale preturilor Directia Generala Antifrauda Fiscala monitorizeaza comertul cu produse care au inregistrat cresteri semnificative nejustificate ale preturilor, in contextul…

- Țarile europene iau masuri tot mai dure de combatere a pandemiei. Rand pe rand, Italia, Bulgaria, Marea Britanie, Belgia și Franța au anunțat intrerdicții și limitari ale evenimentelor sociale.

- Copiii din Italia au gasit modalitatea de a-și petrece timpul, in perioada in care sunt nevoiți sa ramana in casa, din cauza pandemiei de coronavirus. Activitatea lor preferata a facut ca traficul de internet din rețeaua Telecom din aceasta țara sa creasca cu peste 70%.

- Mitul magazinelor golite de romani este spulberat de ANPC. Magazinele membre ale Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) nu au probleme cu stocurile de alimente de baza si cu stocurile de produse dezinfectante, desi cererea pentru acestea din urma continua sa fie foarte mare, conform…