- Aproape 30.000 de cazuri noi de coronavirus au fost diagnosticate, in ultimele 24 de ore, in Romania, fiind raportate 101 decese, potrivit bilanțului provizoriu transmis de CNCCI. In ultimele 24 de ore, numarul persoanelor infectate a scazut ușor. Sambata au fost inregistrate 28.921 de cazuri de persoane…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca pachetul de masuri cu privire la preturile la energia electrica si gaze naturale este finalizat, iar aceste masuri vor fi discutate in sedinta de coalitie de la ora 17,00. „Am finalizat tot pachetul de masuri, pe toate cele trei componente, astfel…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni din cadrul Guvernului are un nou șef. Premierul Nicolae Ciuca l-a numit pe Gheorge Florin Carciu in funcția de secretar de stat, susținut de PSD. Decizia de numire a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Facem precizarea ca șefia acestui departament…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca va fi prelungita cu doi ani acordarea ajutorului de stat in valoare totala de 150 de milioane de euro pentru proiecte de investitii in vederea promovarii productiei si distributiei energiei termice in sistem centralizat din surse regenerabile – biomasa, biogaz, energie…

- Primarul general al Capitalei Nicușor Dan spune ca veștile pentru București nu sunt „deloc bune” dupa ce parlamentarii au votat joi bugetul pentru 2022. Edilul susține ca bugetul Capitalei a ramas la nivelul din 2021, adica 10 miliarde de lei. „In ciuda tuturor demersurilor pe care le-am facut in ultimele…

- Potrivit unui studiu al GfK Purchasing Power, Bucurestenii au in continuare puterea de cumparare de peste trei ori mai mare in comparatie cu locuitorii judetului cel mai sarac, Vaslui, unde venitul net disponibil reprezinta aproximativ 56% din media nationala si putin sub 28% din media europeana. In…

- In timp ce efectivele de bovine sunt in scadere, Romania importa tot mai multe lapte materia prima pentru procesare. In luna octombrie, importurile au fost mai mari cu 24,6% (2.734 tone), fața de luna corespunzatoare din anul precedent, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). In…

- Puterea de cumparare pe cap de locuitor la nivelul anului 2021 este de 7.453 euro in Romania, fața de 15.055 euro la nivel european, potrivit rezultatelor unui studiu GfK Purchasing Power pentru Europa, citat vineri de Agerpres . Practic, romanii au o putere de cumparare la jumatate comparativ cu media…