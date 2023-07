Primariile au vandut in ultimii 14 ani peste 6.800 de locuințe ANL inchiriate de tineri aflați la inceput de cariera. Dupa perioada pandemiei, in care vanzarile au scazut drastic, in 2022 statul a reinceput sa vanda mai multe locuințe decat reușește sa construiasca intr-un an. Statul a construit circa 36.000 de apartamente de inchiriat prin programul destinat tinerilor sub 35 de ani, iar din 2009, primariile au primit libertatea de a le vinde, arata o analiza Profit.ro.

In ultimul an, statul a cedat 1.011 apartamente ANL catre proprietari și a finalizat construcția a 609 locuințe noi.…