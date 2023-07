Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care aproba o schema de ajutor de stat prin care sa sustina productia materialelor de constructii. Un alt act normativ adoptat in sedinta de astazi mareste salariile pentru aproximativ 8.600 de directori si directori adjuncti din sistemul preuniversitar…

- Guvernul a aprobat vineri o hotarare care prevede cresteri salariale pentru functiile de conducere din invatamantul preuniversitar de stat pentru un numar de 8.694 de directori, directori adjuncti si 3.451 de persoane incadrate pe functii de contabil-sef si secretar-sef."In sedinta de Guvern de astazi,…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, sambata, pe Facebook, ca Guvernul a aprobat o schema de 600 de milioane de euro pentru firmele romanești care produc alimente și au nevoie de investiții in unitațile de procesare. El susține ca aceasta este una dintre masurile contra inflației. Premierul Marcel Ciolacu…

- In timp ce greva profesorilor se suspenda pana la noua lege a salarizarii, președinta Consiliului Național al Elevilor, Miruna Croitoru, și președinta Asociației Elevilor din Constanța, Ariana Duduna, spun ca lupta pentru Educație continua. Cea din urma se declara mai degraba pesimista și susține ca…

- Veste buna pentru o categorie de romani! Guvernul a aprobat ajutoare in valoare de cinci salarii minime.Romanii vor putea solicita un avans din compensatia financiara sub forma de vouchere pentru a... CITESTE SI Povestea dezertorilor ucraineni care fug in Romania: iși risca inclusiv viața / 'Nu…

- Elevii și studenții vor primi, in perioada 21-31 august, de la Guvern 200 de euro pentru a-și putea achiziționa calculatoare, condiția fiind sa se fi inscris in programul „Euro 200”. Lista nominala a beneficiarilor va fi publicata pe data de 14 iunie pe site-ul Ministerului Educației, urmand ca depunerea…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR), Consiliul Tineretului din Romania (CTR) și Consiliul Național al Elevilor (CNE) se solidarizeaza cu cadrele didactice din Romania și organizațiile lor sindicale și iși exprima sprijinul fața de revendicarile greviștilor, noteaza Mediafax.„Suntem…

- Guvernul cancelarului Olaf Scholz face presiuni pentru a reduce dependența Germaniei de China, dar șefii unora dintre cele mai mari companii din țara se opun categoric. In același timp, UE susține o decuplare de economia chineza – și nu prea știe cum sa convinga statele membre. Directori de la BASF …