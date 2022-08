Creșteri de prețuri uriașe la produsele agricole în Moldova Indicele prețurilor producatorului (prețurile medii de vanzare de catre intreprinderile agricole) la produsele agricole, in ianuarie-iunie 2022, a marcat 109,5%, fața de perioada respectiva a anului 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile medii de consum in luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 la produsele alimentare au crescut cu circa 34%, la marfuri nealimentare - cu 23%, iar la servicii prestate populatiei - cu 40 %, informeaza Biroul Național de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Uniunea Ciclista Internationala a anuntat, luni, ca toti sportivii participanti in Turul Frantei au primit rezultate negative la testele pentru covid-19, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Urmarirea penala in privinta unui ex-guvernator si doi ex-viceguvernatori al Bancii Nationale a Moldovei (BNM), vizați in cadrul furtului miliardului, a fost terminata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Este insa foarte puțin probabil ca PAS sa fie partidul care va integra Moldova in UE, deoarece cu așa gen de atitudine de aroganța, desconsiderare a problemelor cetațenilor, comunicare deficitara, este greu de crezut ca guvernarea actuala va obține suportul UE pentru reformele grele care urmeaza.…

- OPEC isi mentine prognoza conform careia cererea mondiala de petrol va depasi nivelurile anterioare pandemiei in 2022, desi grupul de producatori considera ca invadarea Ucrainei de catre Rusia si evolutiile legate de pandemie de coronavirus reprezinta un risc considerabil, transmite Reuters.…

- Rata anuala a inflatiei in luna mai 2022 comparativ cu luna mai 2021 este 14,5%, anunța INS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Președintele fondator al partidului Platforma DA cere demiterea intregului cabinet de miniștri. Andrei Nastase spune ca Executivul condus de Natalia Gavrilița inregistreaza eșec dupa eșec atat pe plan social, cat și economic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat ca, in ultimii doi ani, de cand conduce aceasta institutie, procurorii anticoruptie au pus sub sechestru bunuri de peste 400 milioane de euro si numai anul trecut au fost recuperate 40 milioane de euro in cursul urmaririlor penale. Fii la curent…