Creșteri de prețuri, scăderi de venituri Premierul Florin Cițu a anunțat inca de la sfarșitul anului trecut ca, in urma unei discuții cu sindicatele și patronatele, salariul minim pe economie va crește cu doar 3 procente ceea ce se cuantifica in 40 de lei, salariul minim ajungand astfel la 1386 de lei. Sindicaliștii au cerut o creștere de 100 de lei […] Articolul Creșteri de prețuri, scaderi de venituri apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu anunța ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2021. Totodata, a fost gasita o soluție pentru prelungirea amanarii ratelor la banci. Florin Cițu a spus ca salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1% pentru anul viitor.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, dupa prima ședința de Guvern, ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2020 și salariul minim va crește cu puțin peste nivelul inflației. Florin Cițu a anunțat ca bugetul va fi construit cu un deficit bugetar in jur de 7% din…

- Premierul Florin Cițu anunțat, luni, dupa ședința de Guvern, ca anul viitor salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1%. Iar salariile bugetarilor se vor menține la nivelul celor din decembrie 2020.

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca salariul minim va creste anul viitor putin peste rata inflatiei, cu 3,1%, mentionand ca a gasit astfel o formula de compromis pentru toata lumea. "Astazi am avut o discutie cu patronatele si sindicatele despre salariul minim. Pe de o parte, stiti…

- Premierul Florin Cițu anunțat, luni seara, ca salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1% pentru anul viitor. „Știți foarte bine ca economia Romaniei trece printr-o criza...

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni, dupa ce in spațiul public a aparut proiectul guvernamental de inghețare a unor venituri in 2021, ca romanii vor fi umiliți cu 2 lei in plus pe zi la salariu. „Cabinetul Cițu nu a avut nevoie decat de citeva zile pentru a-și da arama pe fața: astazi, a dat…

- Premierul Florin Cițu anunța ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2021. Totodata, a fost gasita o soluție pentru prelungirea amanarii ratelor la banci. Florin Cițu a spus ca salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1% pentru anul viitor.…

- Primul deces cauzat de Covid-19 a fost inregistrat și in randurile angajaților de la Tribunalul Bacau. Astfel, potrivit Sindicatului Național al Grefei Judiciare (SNGJ) Dicasterial Bacau, o grefiera de 48 de ani, mama a unui copil de 14 ani, s-a stins din viața in urma infectarii cu noul coronavirus.…