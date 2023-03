Creșterea vârstei de pensionare stârnește controverse în rândul românilor Creșterea varstei de pensionare starnește controverse in mai multe țari din Uniunea Europeana. Controversele apar in contextul noilor cerințe emise de Comisia Europeana, pentru accesarea fondurilor din PNRR. Ușor, ușor scandalul provocat de creșterea varstei de pensionare ajunge in mai multe țari europene, printre care și Romania. Angajații din țara noastra vor primi stimulente pentru a lucra pana la 70 de ani. Aceasta este doar una dintre prevederile noii legi a pensiilor ceruta de Bruxelles pentru accesarea miliardelor europene din PNRR. Propunerea nu este, insa, privita cu ochi buni de catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Articolul de lege referitor la creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani a fost votat in noaptea de miercuri spre joi de Senatul francez. Prevederea, care face parte dintr-un pachet de reforma promovat de președintele Emmanuel Macron, a fost motivul declanșarii unor proteste de amploare…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este la un pas sa arunce in aer coaliția de guvernare, fiind acuzat de un lider PNL ca a imparțit discreționar aproape 16 miliarde de euro din fonduri europene. ”Se pare ca ministrul Agriculturii a fost singurul demnitar care a aprobat conținutul…

- Francezii au ieșit in strada, nemulțumiți de creșterea varstei de pensionare, de la 62 la 64 de ani. In acest context, ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit din nou despre creșterea varstei de pensionare in Romania, asumata in PNRR. Potrivit Ministrului Muncii, in Legea 263, ce a intrat in vigoare…

- Marius Budai a vorbit, in exclusivitate la Antena 3 CNN, despre varsta de pensionare a romanilor. Francezii au ieșit in strada, nemulțumit de creșterea varstei de pensionare, de la 62 la 64 de ani. In acest context, ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre…

- Ministrul Muncii da vina pe Comisia Europeana in privința creșterii varstei de pensionare pentru femei. Acesta a spus ca executivul european cere Romaniei sa creasca varsta de pensionare pentru femei, prin vocea președintelui Ursula von der Leyen. Declarația a fost facuta la Romania TV, sambata seara.…

- Sute de mii de francezi au demonstrat, in diverse orașe din țara, impotriva planului de reforma a sistemului de pensii. Cea mai contestata propunere este creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. Corespondenta TVR in Franța, Mihaela Antoche, a transmis pentru Ora de știri.

- ”Eu am o problema, pe care am evitat pana acum sa o spun in alta parte (…) si tin sa o spun extrem de direct: deci il rog respectuos pe domnul Caciu ai carui specialisti din departamentul juridic al Ministerului de Finante au transpus Regulamentul din 4 octombrie al Comisiei Europene cu privire la suprataxarea…