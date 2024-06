Creșterea traficului de pasageri in Aeroportul Internațional Chișinău Aeroportul Internațional Chișinau a incheiat luna mai cu un trafic total de 349.348 de pasageri imbarcați și debarcați. Prognozele la acest aspect au fost confirmate in proporție de 122,6%. Totodata, creșterea traficului de pasageri fața de mai 2023 este de 85,3% sau 160.780 pasageri. In ceea ce privește numarul de mișcari a aeronavelor acestea au constituit 2930 de aterizari și decolari. Ce Citeste articolul mai departe pe noi.md…

