Creşterea temperaturilor în următorii cinci ani, o ''provocarea enormă'' pentru îndeplinirea obiectivului Acordului de la Paris (OMM) Vremea la nivel mondial va continua sa se incalzeasca in urmatorii cinci ani, iar temperaturile ar putea chiar sa depaseasca temporar cu 1,5 grade Celsius valorile din perioada pre-industriala, a anuntat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), citata de Reuters.



Aceasta nu inseamna ca va fi depasit pragul de 1,5 grade Celsius, stabilit de oamenii de stiinta drept plafon pentru evitarea schimbarilor climatice catastrofale. Insa, demonstreaza tendinta de incalzire continua intr-un ritm rapid, subliniind ''provocarea enorma'' cu care se confrunta lumea pentru indeplinirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

