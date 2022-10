Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al USR, primul proiect de lege contine un set de solutii pentru reducerea facturilor la energie si gaze, printre care reducerea TVA la energie si gaze de la 19% la 5%, eliminarea accizei, certificatelor verzi si contributiei de cogenerare din factura si vouchere pentru…

- Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022) vine și cu majorari de impozite pe proprietate. Deși in orașe oamenii mai știu despre acest subiect, la sate romanii nu au intrebat primarii vizavi de acest subiect, deși unul ne-a spus ca la el in sat vor crește impozitele cu circa 50%.

- Masuri fiscale care intra in vigoare de la 1 august: ce taxe se majoreaza. Contractele de munca part-time vor fi supraimpozitate Majorarea accizelor la tutun si bauturi alcoolice, cresterea impozitelor pe veniturile din jocuri de noroc si raportarea la salariul minim a contributiilor sociale pentru…

- Marius Ostaficiuc a estimat miercuri, intr-un comunicat de presa, ca majorarile de taxe si impozite adoptate recent de guvern vor duce la un blocaj in economie, el cerand ca “statul sa discute cu mediul de afaceri pentru gasirea unor solutii comune in ceea ce priveste colectarea unor sume la bugetul…

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc sustine ca decizia Guvernului Romaniei de a majora taxele si impozitele aplicate mediului de afaceri nu va conduce decat la un blocaj si mai pronuntat asupra economiei tarii. Parlamentarul cere ca statul sa demareze consultari cu mediul de afaceri pentru gasirea unor…

- Ordonanța privind creșterea taxelor intra in vigoare de luni. Evident, acolo unde sunte menționate termene, masurile vor fi aplicate de la acele date. De anul viitor, in cazul veniturilor obținute din inchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal se elimina cota forfetara de 40% și…

- București, 13 iulie 2022: Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), impreuna cu Camerele de Comerț și Industrie Județene și companiile membre ale acestora, au inaintat azi, 13 iulie, prim-ministrului Guvernului Romaniei, dl. Nicolae Ciuca, o serie de propuneri fața de proiectul de Ordonanța pentru…

- Guvernul recunoaște indirect: Impozitele locale vor fi majorate MULT in 2023. Romanii vor plati 4 miliarde de lei in plus la buget Guvernul trebuie sa faca rost de fonduri suplimentare la buget ca sa aiba suficienți bani pentru masurile sociale anunțate deja și se așteapta ca autoritațile locale sa…