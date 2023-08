Stiri pe aceeasi tema

- Este informația momentului pentru toți pensionarii din Romania! Sunt direct vizate veniturile lor lunare. Pe langa sumele pe care le incaseaza de obicei, aceștia vor beneficia și de noi bani in plus. Anunțul vizeaza și acordarea anumitor beneficii de catre statul roman. CITESTE SI VIDEO | Incident…

- ARAD. Deputatul PNL Sergiu Bilcea respinge creșterea taxelor ca soluție buna pentru Romania. Acesta considera ca o astfel de decizie va afecta mediul economic și perspectivele de creștere a economiei.

- Fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), care au sarit de 8 milioane de participanți cu contribuții obligatorii, continua revenirea spectaculoasa dupa primul an cu pierderi din istorie (2022). Fondurile de pensii private, revenire spectaculoasa La final de mai, arata analiștii Autoritații…

- Guvernul vrea sa finalizeze noua lege a salarizarii unitare pana in septembrie. Creșterea salariilor va depinde de creșterea economica, iar impozitarea progresiva de digitalizarea ANAF. Legea salarizarii unitare, gata in septembrie. Schimbari importante pentru sporurile si taxele a milioane de romani.…

- Fondurile de pensii Pilon II se pregatesc sa devina in mod direct al doilea cel mai mare actionar al Hidroelectrica, dupa statul roman: pot lua pana la 18% din companie in IPO-ul care debuteaza in curand la Bursa de la Bucuresti, anunța Ziarul Financiar.

- Elevii din anii terminali – a VIII-a și a XII-a – continua sa stea cu emoții și cu ochii ațintiți pe declarațiile oficialilor – atat ale guvernanților, cat și ale liderilor sindicali din Educație, pentru a ști ce se intampla cu datele la care ar urma sa susțina examenele importante pentru viitorul lor…

- Primaria Carei anunța Dezbatere Publica pentru stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2024. Dezbaterea publica de la Primaria Carei presupune studierea materialelor referitoare la propunerile de marire a taxelor și impozitelor cu 13,8% și trimiterea in scris a observațiilor pe adresa de mail…

- Peste 380.000,00 de lei, intra joi, 11 mai 2023, in conturile celor 10 unitați de invațamant preuniversitar de stat din municipiul Deva, pentru plata burselor de merit, performanța, de studiu și sociale, aferente lunii aprilie 2023, potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 167/2022. …