Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari, prin care cresc si remuneratiile. Legea initiata de Guvern vizeaza cresterea atractivitatii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar prin marirea nivelului de remunerare si eliminarea unor constrangeri. Potrivit actului normativ, rezervistii voluntari beneficiaza de indemnizatie