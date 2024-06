Creșterea salariului minim vine cu scumpiri la pachet Crește salariului minim. Guvernul a aprobat, joi, majorarea salariului minim pe economie, Acest lucru duce și la majorarea punctului de amenda, dar și la alte scumpiri . Potrivit legislației in vigoare, punctul de amenda reprezinta 5% din valoarea salariului minim. Deoarece salariul minim se va majora la 3.700 de lei incepand cu data de 1 iulie, de la acea data și punctul de amenda se va majora. Astfel, incepand de luna viitoare, punctul de amenda se va majora cu 20 de lei, de la 165 cat este in prezent, pana la 185 de lei. Deși saptamana trecuta, premierul Marcel Ciolacu susținea ca „punctul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

