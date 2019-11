Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea salariului minim de la 1 ianuarie va fi lasata pe viitorul Guvern, reiese din declarațiile facute luni de premierul demis Viorica Dancila. Ea a spus ca proiectul se va discuta intr-o prima lectura. In ședința de astazi discutam intr-o prima lectura creșterea salariului minim incepand de anul…

- Majorarea salariului minim brut pe economie este o decizie care trebuie elaborata in parteneriat cu Consiliul tripartit si trebuie gasit un mecanism obiectiv pentru a efectua aceasta crestere, a declarat marti premierul desemnat, Ludovic Orban, la audierea ministrului propus al Finantelor, Florin…

- Premierul demis Viorica Dancila a anuntat in debutul sedintei de guvern de luni, ca a pregatit un proiect de hotarare privind cresterea salariului minim cu 100 de lei, insa proiectul nu va fi adoptat, ci pus in consultare publica, desi in urma cu...

- Viorica Dancila renunța la majorarea salariului minim pe economie anunțat dupa ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzura. Premierul a declarat luni ca a pregatit proiectul astfel încât noul guvern sa-l poata adopta. „Am pregatit mai multe proiecte pe care viitorul Guvern…

- "Am pregatit, in același timp, mai multe proiecte, pe care viitorul guvern sa le poata adopta. Voi menționa cateva dintre aceste masuri cu caracter social. Am convingerea ca oamenii trebuie sa fie corect platiți pentru munca lor. In Guvernarea PSD am crescut succesiv salariul de baza minim brut pe…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, spune ca executivul va majora in mod ”categoric” valoarea salariului minim, prin Hotarare de Guvern, aceasta catalogand drept un gest ”incalificabil” si ”socant” gestul lui Ludovic Orban de a soma Guvernul demis sa nu faca acest lucru.

- "Ii somez sa nu adopte nicio hotarare, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotarare, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri si care are consecinte bugetare. Acest guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotarare de guvern. Daca totusi vor…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat miercuri un proiect de Hotarare de Guvern conform caruia salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.262 lei lunar, incepand din ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand…