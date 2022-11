Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol va oferi funcționarilor publici o creștere salariala cu 3,5 procente in 2023 pentru a compensa parțial efectele inflației in creștere, a informat miercuri cotidianul 'El Pais', citand surse sindicale. Potrivit cotidianului, propunerea de majorare cu 3,5% va fi negociata cu sindicatele,…

- Daca ma uit la salariile demnitarilor din UE pot sa fiu invidios”, spune ministrul Investițiilor Europene, Marcel Boloș, intrebat daca e de acord cu majorarea indemnizațiilor demnitarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- CCR a amanat pentru a treia oara pronunțarea pe o lege care crește salariile unor bugetari, plus numarul de posturi la stat. Inca doua inițiative, pe teme similare, vor ajunge pe masa Curții zilele urmatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Romania este in plina criza, iar mediul privat este marcat de controversatele masuri fiscale pe care le-a adoptat Guvernul, insa chiar și așa premierul Nicolae Ciuca, liderul PNL, a anunțat ca in ședința de joi va fi aprobata creșterea salariilor in sistemul public. „Pe…

- Guvernul va aproba vineri creșterea salariilor in sistemul public, o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și cu discuțiile avute cu partenerii sociali, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de Guvern. Totuși, nu toți lucratorii la stat sunt vizați de aceasta majorare.…

- Guvernul va aproba vineri creșterea salariilor in sistemul public, o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și cu discuțiile avute cu partenerii sociali, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de Guvern.

- Guvernul va cheltui peste doua miliarde de lei pana la finalul acestui an cu maririle de salarii pentru bugetari. Ministrul Muncii are deja toate calculele, iar banii vor veni din economiile pe care le-a facut pana acum Guvernul.

- BNR: Inflatia va scadea in ultimul trimestru din acest an Foto: Arhiva. Inflatia va scadea în ultimul trimestru din acest an si-si va mentine trendul descrescator pâna aproape de jumatatea anului viitor, se arata în minuta celei mai recente sedinte de politica monetara, publicata…