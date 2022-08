Creşterea record a preţurilor de producţie din Germania amplifică perspectiva negativă a economiei ”Perspectivele pentru dezvoltarea economiei sunt in prezent considerabil de sumbre”, a spus ministerul in raportul sau lunar din august, adaugand ca luna a fost marcata de ”un grad ridicat de incertitudine”. ”Livrarile de gaze semnificativ mai scazute din Rusia, cresterile persistente ale preturilor energiei si, din ce in ce mai mult, ale altor bunuri, precum si intreruperile lantului de aprovizionare mai lungi decat erau asteptarile, din cauza politicii Chinei de zero Covid afecteaza foarte mult dezvoltarea economiei”, se spune in raport. Preturile de productie, considerate ca un indicator principal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

