Creşterea puternică a acţiunilor miniere a inversat declinul acţiunilor europene, iar indicii au închis luni în creştere uşoară Indicele pan-european STOXX 600 a recuperat pierderile de pana la 0,6% si a inchis in crestere usoara, de 0,05%. Componenta miniera a indicelui a avansat cu 3%, consemnand cea mai mare crestere din ultimele trei luni, pe fondul avansului preturilor minereului de fier si a carbunelui cocsificabil provocat de temeerile legate de oferta, in timp ce cotatiile metalelor de baza au urcat din cauza ingrijorarilor provocate de costurile mari ale energiei si materiilor prime. Componenta actiunilor companiilor din sectorul petrolului au avansat cu peste 1%, ca si titlurile auto, compensand pierderile din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

