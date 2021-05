Creșterea prețurilor locuințelor, noua epidemie europeană Aeroportul Bromma din vestul Stockholmului se va inchide: pe acest teren se vor construi 30.000 de case noi, contribuind la ameliorarea deficitului de locuințe care a facut ca prețurile sa creasca amețitor in capitala Suediei. Și peste tot in orașele mari din Europa. Suedia nu este singura tara care cauta solutii pentru a creste oferta […] The post Creșterea prețurilor locuințelor, noua epidemie europeana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

