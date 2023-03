In ultima perioada, mulți dintre romanii care au mers la magazin sa cumpere ulei de floarea soarelui sau alte produse „de baza” din coșul cu alimente, cum ar fi zaharul, au constatat ca prețul acestora a crescut considerabil. Și nu sunt singurele produse aflate in aceasta situație. Mai nou, s-a aflat ca au fost declanșate, […] The post Creșterea prețurilor la ulei, zahar și unt, in vizorul Consiliului Concurenței/Inspecții la mai mulți producatori first appeared on Ziarul National .