Creșterea prețurilor la ulei, unt și zahăr, suspiciuni de înțelegere pe piața concurențială Trei nvestigații au fost demarate de Consiliul Concurenței la producatori de ulei de floarea soarelui, unt și zahar, deoarece exista suspiciuni de ințelegeri de creștere a prețurilor la vanzarea produselor. Cu acordul Curții de Apel, au fost facute inspecții inopinante la 13 producatori de ulei, unt și zahar. Au fost ridicate documente pentru a clarifica […] The post Creșterea prețurilor la ulei, unt și zahar, suspiciuni de ințelegere pe piața concurențiala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

